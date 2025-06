Com o pé direito: Bandeirante lidera divisões de base no Paulista

No último compromisso, pelas categorias Sub-11 e Sub-12, o Bandeirante enfrentou o Noroeste de Bauru, na cidade de Iacanga. O Sub-11 venceu por 1 a 0, com gol de Arthur Vitalino, garantindo os 3 pontos e ainda conquistando mais 1 ponto extra na disputa de pênaltis. Já o Sub-12 empatou por 1 a 1, com gol de Davi Macedo, mas acabou sendo superado nas penalidades.

Já o sub-20, que será base para 2026 na pista da série A-3, a equipe tem duas vitórias e um empate, sendo que no último jogo a equipe de Birigui venceu o time do Linense por 2 a 1 e segue invicta na competição e na liderança do grupo 2.

Araçatuba também está participando dessas divisões menores, mas não começou bem o campeonato. No Sub-11, a equipe aparece na sexta colocação com apenas dois pontos conquistados. Já no Sub-12, está na quarta colocação, com quatro pontos. Nessas divisões, independentemente do resultado no tempo normal, há disputa de pênaltis ao fim de cada partida, e a equipe vencedora nas penalidades ganha um ponto extra — o que pode fazer a diferença na tabela.

Nesta sexta-feira, 13, o Sub-20 do Bandeirante entra em campo no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui, para defender a liderança diante da equipe do Assisense. Já no domingo (15), os times Sub-11 e Sub-12 jogam em casa, também no Estádio do Pedrão, às 14h, contra o Presidente Prudente, buscando manter a liderança de suas chaves. A entrada é gratuita.