Juninão 2025 muda de endereço e leva festas juninas aos bairros

Sob coordenação da Secretaria Municipal de Cultura, a nova versão do Juninão aposta em atrações de música, dança, contação de histórias, barracas de comidas típicas e atividades para crianças, espalhadas em locais como o Museu Ferroviário, bibliotecas e praças públicas. A proposta é valorizar as manifestações da cultura caipira e abrir espaço para artistas e coletivos locais.

Além da animação, a edição deste ano também traz um viés social. No dia 28 de junho, o Parque da Fazenda recebe uma grande festa com participação de entidades assistenciais, que terão barracas de comidas típicas para arrecadar fundos. O evento conta com apoio das secretarias de Meio Ambiente e Turismo.

O calendário do Juninão prevê atividades nos dias 8, 14, 21, 27, 28 e 29 de junho, com atrações para públicos de todas as idades. Entre os destaques estão a apresentação da Orquestra de Viola Caipira, o espetáculo “Brasil no Cordel” e shows com artistas sertanejos da região.

A iniciativa marca também uma aproximação com outro projeto da administração, a “Festa das Ações”, programada para julho, que pretende seguir a mesma linha de atuação cultural descentralizada e comunitária.