Frio recorde: Araçatuba amanhece com a menor temperatura de 2025

Araçatuba registrou a menor temperatura do ano nesta sexta-feira (30), com 5,4?ºC às 7h, segundo o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciagro), do Instituto Agronômico de Campinas (IAC). Até então, o recorde de 2025 havia sido 10,7?ºC, registrado na manhã de quinta-feira (29).

A queda brusca nas temperaturas começou durante a madrugada, com 9,6?ºC às 2h, caindo de forma contínua até o amanhecer. Ao longo do dia, a temperatura subiu gradualmente, chegando a 12,4?ºC às 10h e 18,2?ºC às 15h, mas voltou a cair no fim da tarde e à noite.

A onda de frio foi provocada pela chegada de uma intensa massa de ar polar que avançou sobre o Brasil a partir de quarta-feira (28), acompanhada de uma chuva acumulada de pouco mais de 12 milímetros.