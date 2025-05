Desembargadores se encantam com o Simpósio de Direito

O 1º Simpósio de Direito do UniSALESIANO, realizado no dia 22 de maio, superou todas as expectativas, consolidando-se como o maior encontro jurídico da região de Araçatuba. Com mais de 500 participantes presenciais e uma expressiva audiência on-line, o evento reuniu grandes nomes do Direito nacional, que, além de abrilhantarem as discussões, não esconderam seu encantamento com a estrutura e o acolhimento do Centro Universitário.

O Desembargador Heraldo de Oliveira Silva, presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), foi enfático. “Não vi, em lugar nenhum, uma estrutura tão moderna, bem pensada para os alunos e com tanto foco no interesse pedagógico. Isso nos chamou muito a atenção. Já conheço diversas universidades, muitas delas tradicionais e antigas, mas nada se compara. Os estúdios, os espaços, tudo é de altíssimo nível. Já falei sobre isso para diversas pessoas e estou recomendando.”

O Desembargador James Siano, do TJ-SP, também fez questão de registrar seu encantamento. “Fiquei impressionado com a organização, limpeza, segurança. Os alunos transmitem alegria e satisfação em relação à faculdade. O estúdio é impecável. A área de convivência é digna de primeiro mundo. Estive há duas semanas na IE, em Madrid — uma instituição de interesse mundial, considerada um dos campus mais modernos e cobiçados do mundo — e, pasmem, o UniSALESIANO não deixou a desejar.”