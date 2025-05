Barulho e manobras, o incômodo das biciclecletas motorizadas

O ciclomotor foi apreendido e permanecerá sob custódia da Guarda Municipal até que sejam feitas as averiguações e eventuais sanções administrativas previstas no Código de Posturas do Município. De acordo com a legislação local, é proibido perturbar o sossego com sons excessivos, especialmente os causados por motores de explosão sem silenciadores adequados.

Casos como este têm se tornado cada vez mais comuns em centros urbanos, especialmente com a popularização de bicicletas motorizadas adaptadas sem critérios técnicos ou legais. Além de colocarem em risco a segurança viária, o ruído elevado compromete a qualidade de vida dos moradores.

Moradores da região relataram alívio com a rápida atuação da guarda, mas alertam que o problema é recorrente. “Não é a primeira vez que isso acontece. A gente espera que as autoridades intensifiquem a fiscalização”, afirmou um morador, que preferiu não se identificar.