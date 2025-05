Prefeitura publica cancelamento do projeto da nova rodoviária

A Prefeitura de Araçatuba anunciou oficialmente, nesta terça-feira (20), a anulação do contrato para a construção da nova rodoviária da cidade. A decisão foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do município e assinada pelo prefeito Lucas Pavan Zanatta. A medida cancela a Parceria Público-Privada (PPP) estabelecida no ano passado para viabilizar o empreendimento.

De acordo com o comunicado, o cancelamento do Contrato 166/2024 foi embasado em manifestações de diversos setores da administração municipal, incluindo a Secretaria de Administração, a empresa de saneamento Samar e a equipe técnica da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação. Análises jurídicas e técnicas apontaram a necessidade de interromper o projeto, sob o argumento de assegurar legalidade e responsabilidade na condução dos recursos públicos.

Um memorando elaborado internamente consolidou os pontos apresentados e destacou que a anulação “assegura a conformidade legal, protege os interesses da administração pública e da sociedade, e promove um ambiente de transparência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos”.