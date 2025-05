Jovem é executado a tiros no residencial Paquerê, em Araçatuba

Kevin Ferreira Lima, de 24 anos, foi assassinado com seis tiros na madrugada desta segunda-feira, 19, no residencial Paquerê, em Araçatuba. Ele chegou a ser socorrido com vida pela Unidade de Resgate ao pronto-socorro da Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender a uma ocorrência de possível homicídio na Rua Dois. No local, os policiais encontraram Lima caído ao solo com múltiplas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

A vítima apresentava seis ferimentos de bala: um no queixo, três no pescoço, um no braço direito que transfixou e atingiu a axila e outro no tórax. Mesmo com várias pessoas nas proximidades, ninguém soube informar detalhes sobre o crime ou quem seria o autor dos disparos.