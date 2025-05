Adolescente é apreendido com moto furtada no Jardim TV

Um adolescente foi apreendido na tarde desta sexta-feira (2) durante uma ação da ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), no cruzamento da Rua Pedro Grassi com a Avenida Marucci, no bairro Jardim TV, em Araçatuba. Ele conduzia uma motocicleta Yamaha Neo, de cor azul, que havia sido furtada.

De acordo com a Polícia Militar, a motoneta já era conhecida pelas equipes por estar relacionada a um furto comunicado no dia anterior. Durante patrulhamento pela região, os policiais avistaram o veículo e iniciaram um breve acompanhamento. A abordagem ocorreu logo em seguida, sem resistência.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o adolescente, mas a consulta ao sistema confirmou que a motocicleta era de fato produto de furto. Questionado, o menor relatou que teria adquirido o veículo de uma terceira pessoa, em troca por uma bicicleta e uma quantia em dinheiro.