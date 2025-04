Vândalo destrói praça em Araçatuba na madrugada e é preso

A madrugada deste sábado (19) foi marcada por um ato de vandalismo que resultou na destruição de parte da Praça Florisval de Oliveira, no bairro Residencial Vista Verde, em Araçatuba. Conhecido pela comunidade como Praça do Pinheiro, o local teve dois bancos e uma mesa de concreto completamente danificados.

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada via Copom nas primeiras horas do dia, após denúncias de que um indivíduo estaria destruindo estruturas da praça. Ao chegarem ao local, os agentes confirmaram os danos e abordaram o suspeito, que confessou o ato no momento da abordagem. Segundo ele, estaria em surto e agindo sob a crença de estar sendo perseguido.

O homem foi conduzido ao plantão policial, onde recebeu voz de prisão. Durante os procedimentos, passou mal e precisou ser encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal para atendimento médico. Após ser liberado, foi novamente entregue às autoridades.