Caminhão com carga de papel colide em traseira de canavieiro

Na manhã desta quinta-feira, 17, dois caminhões se envolveram em uma colisão na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), no trecho entre Avanhandava e Promissão, próximo à penitênciaria. Um dos veículos transportava uma carga de papel higiênico e atingiu a traseira de um caminhão canavieiro.

De acordo com informações de motoristas no local, equipes de resgate foram acionadas rapidamente e prestaram os primeiros atendimentos no local. Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde dos motoristas.

A Polícia Rodoviária esteve presente para organizar o tráfego e acompanhar os procedimentos de remoção dos veículos e limpeza da pista. O acidente causou lentidão no trânsito e as circunstâncias da colisão seguem sob apuração.