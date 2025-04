Braúna dá início à 33ª Festa do Peão com montarias e shows

A cidade de Braúna se prepara para receber, a partir desta quinta-feira, 10, a 33ª edição da tradicional Festa do Peão. O evento, que acontece no recinto municipal, contará com montarias, etapa classificatória para a final da Liga Nacional de Rodeio, que será realizada em Barretos em 2025.

Com o apoio da Prefeitura de Braúna e da Câmara Municipal, a festa promete três dias de muita emoção e entretenimento para a população. A abertura oficial acontece às 21h com as competições de montaria, reunindo competidores de alto nível na disputa pelo título.

A programação musical desta quinta-feira contará com a apresentação da dupla sertaneja Breno e Matheus, que sobe ao palco às 23h59. Conhecidos por sucessos como “Descer pra BC’, "Seu Beijo Joga Sujo", "Fazendo Besteira" e "Manda Localização", os artistas prometem animar o público com um repertório envolvente.