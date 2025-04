Jovem perde controle do carro e cai no córrego Biriguizinho

Na madrugada deste domingo (6), um jovem de 20 anos perdeu o controle do veículo que conduzia e caiu no córrego Biriguizinho, na Avenida João Cernach, no centro de Birigui. Ele estava acompanhado de duas passageiras, de 20 e 22 anos.

Segundo a Guarda Municipal, o condutor apresentava sinais de embriaguez e foi convidado a realizar o exame de dosagem alcoólica. O acidente não envolveu outros veículos.

A perícia foi acionada e realizou os trabalhos técnicos no local. Uma das passageiras precisou de atendimento médico e foi encaminhada ao Pronto-Socorro, onde foi constatada uma lesão no ombro. O caso foi registrado na delegacia do município e, após os procedimentos legais, todos foram liberados.