VÍDEO: Mulher tem carro roubado com ela dentro em Araçatuba

Uma mulher teve o carro roubado na manhã deste domingo (6), em Araçatuba, enquanto ainda estava dentro do veículo. Além do automóvel, um Ford Fiesta, o criminoso também levou o celular da vítima.

A ação foi registrada por uma câmera de segurança e as imagens estão sendo compartilhadas por aplicativos de mensagens.

Roubo audacioso em plena luz do dia

O crime ocorreu em plena luz do dia, na Rua Armando Salles de Oliveira, em frente à Biblioteca Municipal Rubens do Amaral. A mulher havia acabado de entrar no carro, fechou a porta e permaneceu por alguns instantes no interior do veículo, que estava destravado.

Momentos depois, um homem apareceu caminhando pela calçada. Ele passou pelo carro, observou o interior e seguiu até a esquina. Em seguida, retornou, abriu a porta do passageiro e entrou no veículo. O criminoso, então, assumiu o volante e fugiu com o automóvel.

Segundo relato da vítima, o assaltante não exibiu nenhuma arma, mas fez gestos que sugeriam estar armado. A Polícia Militar foi acionada e o caso foi registrado.