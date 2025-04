Neves Paulista escolhe novo prefeito em eleição neste domingo

Os eleitores de Neves Paulista, município localizado a 134 km de Araçatuba, retornam às urnas neste domingo (6) para definir o próximo prefeito que administrará a cidade pelos próximos quatro anos.

A nova eleição foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após a anulação dos votos do candidato mais votado em 2024. Reginaldo Guinu (PL) teve sua candidatura invalidada devido a uma condenação por furto, sendo declarado inelegível.

Com um total de 7.084 eleitores registrados, segundo o TSE, a votação ocorrerá nos mesmos locais do primeiro turno de 2024. No total, 22 seções eleitorais foram distribuídas em quatro pontos de votação. Disputam o cargo os candidatos Betinho Milani (PSD) e Kiko Rossali (PL).