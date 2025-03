Prefeitura de Araçatuba exonera três servidores comissionados

A Prefeitura de Araçatuba anunciou, nessa semana, a exoneração de três servidores comissionados nomeados no início da gestão. A decisão foi oficializada em edição extra do Diário Oficial do Município, na terça-feira, 25.,

A medida atinge Edval de Arruda, ex-ouvidor da Secretaria de Desenvolvimento Agroindustrial; Elias Pereira dos Santos, que ocupava o cargo de diretor do Departamento de Viação e Transporte na Secretaria de Mobilidade Urbana; e Fábio Sato de Oliveira, ex-assessor do Gabinete do Prefeito.

Em nota, a assessoria de imprensa do município afirmou que a medida é um ato administrativo discricionário do prefeito Lucas Zanatta (PL). A decisão foi tomada após tratativas com o Ministério Público, que alertou sobre uma Notícia de Fato apontando possíveis desdobramentos judiciais que poderiam impactar os exonerados e a administração municipal.