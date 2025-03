Federação define datas e horários da AEA nas quartas da Série A4

A AEA (Associação Esportiva Araçatuba) já conhece as datas e horários dos jogos das quartas de final da Série A4 do Campeonato Paulista. A Federação Paulista de Futebol confirmou que a equipe enfrentará o Taquaritinga em dois duelos eliminatórios, com a primeira partida marcada para o sábado, dia 29 de março, às 17h, em Araçatuba.

O confronto de ida será realizado no Estádio Adhemar de Barros, onde a equipe buscará um bom resultado para levar vantagem para o segundo jogo. A expectativa é de grande presença da torcida, que poderá acompanhar o time em um momento decisivo da competição.

A partida de volta acontecerá no dia 5 de abril, às 15h, no Estádio Adail Nunes da Silva, em Taquaritinga. O resultado desse jogo definirá qual das equipes seguirá para as semifinais do torneio.