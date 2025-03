Antigo terminal urbano de Araçatuba recebe sinalização viária

A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, realizou nesta quarta-feira, 12, a pintura da sinalização viária no antigo Terminal Urbano Dr. Nelson Reis Alves.

A ação faz parte da preparação do local para a retomada das operações, que depende da finalização da ligação elétrica e da instalação do sistema interno da empresa responsável pelo transporte público. Ainda não há uma data definida para o retorno ao antigo endereço.

Problemas

O terminal, localizado entre as ruas Olavo Bilac e Tupi, no centro da cidade, voltará a receber os serviços após a decisão do prefeito Lucas Zanatta. A mudança ocorre devido a problemas na nova estrutura, inaugurada ao final da gestão anterior, com custo de R$ 4,8 milhões aos cofres municipais.