A transmissão ao vivo realizada pelo senador Flávio Bolsonaro na noite desta sexta-feira (30) marcou sua primeira manifestação sobre a saída do Brasil após a derrota na eleição presidencial. Durante a live, ele afirmou que pretende manter sua atuação política no exterior, defendeu o senador Rogério Marinho para a presidência do Senado e declarou estar disposto a disputar novamente o Palácio do Planalto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“Eu não tô falando de 2030, não. Eu tô falando de antes disso”, afirmou Flávio, sem explicar qual situação permitiria uma nova disputa antes da próxima eleição presidencial regular.