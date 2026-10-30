Um grave acidente envolvendo três caminhões provocou a morte de um motorista na madrugada desta sexta-feira (30), na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Lorena. A vítima foi identificada como Gerson José Alves, funcionário de uma empresa sediada no município.
A ocorrência foi registrada na altura do km 52, na pista sentido Rio de Janeiro, nas proximidades da fábrica da Yakult, no bairro Jardim Novo Horizonte.
As primeiras informações indicavam uma batida entre dois caminhões. No entanto, durante o registro da ocorrência, a Polícia Civil confirmou que três veículos de carga estiveram envolvidos no acidente.
Segundo o boletim de ocorrência, Gerson dirigia um caminhão que colidiu contra a traseira de uma carreta que seguia pela rodovia. Após o primeiro impacto, o veículo conduzido pela vítima perdeu a trajetória e atingiu outro caminhão, que estava estacionado no acostamento.
A violência da colisão deixou o motorista preso às ferragens da cabine. Equipes de emergência foram mobilizadas e trabalharam para retirar a vítima do veículo. Os socorristas ainda realizaram procedimentos de reanimação, mas Gerson não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Caminhão estava parado havia cerca de 40 minutos
Um dos detalhes esclarecidos pela investigação foi a presença do terceiro caminhão no acostamento da rodovia.
Em depoimento à polícia, o motorista contou que precisou interromper a viagem depois que um dos pneus do veículo estourou. A parada havia ocorrido aproximadamente 40 minutos antes do acidente.
Segundo o relato, ele acionou o pisca-alerta, colocou o triângulo de sinalização e entrou em contato com a concessionária responsável pela administração da rodovia para solicitar assistência.
O caminhoneiro afirmou que recebeu orientações e permaneceu no local aguardando a chegada de um guincho.
No momento da colisão, ele estava fora da cabine e percebeu a aproximação dos outros veículos pelo retrovisor.
Com a força da batida, o caminhão que estava no acostamento foi arrastado por cerca de 20 metros, parando somente depois que uma das rodas ficou presa em uma vala utilizada para o escoamento da água da chuva.
Apesar da violência do impacto, o motorista do veículo estacionado não sofreu ferimentos.
As circunstâncias da sequência de colisões serão apuradas pelas autoridades responsáveis.