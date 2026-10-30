Um grave acidente envolvendo três caminhões provocou a morte de um motorista na madrugada desta sexta-feira (30), na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Lorena. A vítima foi identificada como Gerson José Alves, funcionário de uma empresa sediada no município.

A ocorrência foi registrada na altura do km 52, na pista sentido Rio de Janeiro, nas proximidades da fábrica da Yakult, no bairro Jardim Novo Horizonte.

As primeiras informações indicavam uma batida entre dois caminhões. No entanto, durante o registro da ocorrência, a Polícia Civil confirmou que três veículos de carga estiveram envolvidos no acidente.