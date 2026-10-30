O clima de Natal vai chegar à mesa dos restaurantes de Campos do Jordão a partir de 6 de novembro. A Associação Cozinha da Mantiqueira lança, na mesma data, uma temporada de pratos natalinos com receitas desenvolvidas pelos chefs dos estabelecimentos associados. A iniciativa integra a programação de abertura do Natal dos Sonhos 2026, no Parque Capivari.

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A apresentação dos pratos será realizada às 13h, no Hotel Le Suisse, na Vila Capivari. A proposta é antecipar as opções gastronômicas que estarão disponíveis nos cardápios dos restaurantes participantes durante a temporada de fim de ano.