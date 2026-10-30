O clima de Natal vai chegar à mesa dos restaurantes de Campos do Jordão a partir de 6 de novembro. A Associação Cozinha da Mantiqueira lança, na mesma data, uma temporada de pratos natalinos com receitas desenvolvidas pelos chefs dos estabelecimentos associados. A iniciativa integra a programação de abertura do Natal dos Sonhos 2026, no Parque Capivari.
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A apresentação dos pratos será realizada às 13h, no Hotel Le Suisse, na Vila Capivari. A proposta é antecipar as opções gastronômicas que estarão disponíveis nos cardápios dos restaurantes participantes durante a temporada de fim de ano.
A ação reúne estabelecimentos ligados à Associação Cozinha da Mantiqueira, entidade que trabalha na valorização da gastronomia regional e dos profissionais que atuam na cozinha da Serra da Mantiqueira.
Gastronomia abre programação de Natal
Depois do almoço de apresentação, a programação segue às 15h30, com um passeio pelo Parque Capivari. O espaço prepara uma decoração inspirada no Universo MSP, com atrações como teleférico, Trenó da Montanha e roda-gigante.
Às 18h, o restaurante Dona Chica recebe um coquetel para jornalistas e convidados. O encontro também terá entrevistas com Rafael Montenegro, diretor-geral do Parque Capivari, e Anderson Oliveira, chef do Dona Chica e presidente da Associação Cozinha da Mantiqueira.
Na sequência, será realizada a cerimônia de abertura do Natal dos Sonhos 2026.
Árvore de 15 metros marca abertura da temporada
Um dos destaques da noite será o acendimento da árvore de Natal de 15 metros de altura, previsto para as 19h. O momento marcará oficialmente o início da programação natalina do Parque Capivari.
Às 20h, o público poderá acompanhar um espetáculo promovido pela MSP Estúdios, com personagens do universo criado por Mauricio de Sousa.
A programação de lançamento está concentrada no dia 6 de novembro, mas a temporada de pratos natalinos começa na mesma data e passa a integrar os cardápios dos restaurantes associados à Cozinha da Mantiqueira.