30 de outubro de 2026
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ANTONIA MARIA

Outubro Rosa: Sorellas por elas

Por Antonia Maria Zogaeb | Colunista social
| Tempo de leitura: 1 min
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Álvaro Matana
Fernanda Camargo Gomes, fundadora do grupo Sorellas
Fernanda Camargo Gomes, fundadora do grupo Sorellas

O Outubro Rosa em Campinas foi marcado por uma ação de sensibilização da Sorellas Por Elas em frente à academia SIX, que envolveu talk intimista com o mastologista Dr. César Cabello, depoimentos emocionantes e uma iniciativa solidária que destinou recursos ao IOU e ao Caism de acordo com os minutos pedalados em uma bicicleta ergométrica, indicação de diferentes amarrações do lenço símbolo da campanha que percorre todo o mês, serviço de buffet, entre outras atrações. Por trás do evento que reuniu um público tão bonito está Fernanda Camargo Gomes, CEO do Sorellas Club, um grupo de cerca de cem mulheres empresárias que buscam o melhor para si e para a sociedade. Confira os melhores momentos pelas fotos de Álvaro Matana.

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O Outubro Rosa em Campinas foi marcado por uma ação de sensibilização da Sorellas Por Elas, realizada em frente à academia SIX. A programação incluiu um talk intimista com o mastologista Dr. César Cabello, depoimentos emocionantes e uma iniciativa solidária que destinou recursos ao IOU e ao Caism de acordo com os minutos pedalados em uma bicicleta ergométrica. As convidadas também acompanharam demonstrações de diferentes formas de amarrar o lenço, símbolo da campanha, além de desfrutarem de serviço de buffet e outras atrações.

À frente do evento, que reuniu um público especial, está Fernanda Camargo Gomes, CEO do Sorellas Club, grupo que reúne cerca de cem mulheres empresárias que buscam o melhor para si e para a sociedade. Confira os melhores momentos pelas lentes de Álvaro Matana.

Evento ‘Sorellas por Elas’ foi realizado para convidadas, na academia SIX, e a doação de recursos foi destinada em prol do IOU e Caism
Evento ‘Sorellas por Elas’ foi realizado para convidadas, na academia SIX, e a doação de recursos foi destinada em prol do IOU e Caism
Cássia Gargantini, Victoria Capelatto, RoseMacul, Ana Geremias e Andrea Barbieri
Cássia Gargantini, Victoria Capelatto, RoseMacul, Ana Geremias e Andrea Barbieri
Ana Mitzakoff e Fernanda Camargo Gomes
Ana Mitzakoff e Fernanda Camargo Gomes

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