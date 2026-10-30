Não sou a favor das listas de boicote. Mas precisamos conversar sobre escolhas, reputação e as consequências daquilo que comunicamos.

As listas de boicote que tomaram conta das redes sociais depois das eleições levantam uma discussão que vai muito além da política. Elas nos colocam diante de uma questão que, como consultora de imagem, considero fundamental: até que ponto entendemos que a nossa imagem é construída não apenas pelo que vestimos, mas também pelo que pensamos, falamos, defendemos e fazemos?

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Começo deixando uma coisa muito clara: não sou a favor de listas de boicote, da exposição pública como instrumento de intimidação ou da cultura de apontar dedos. Não acredito que o constrangimento coletivo seja um caminho saudável para o diálogo. Tampouco considero aceitável que divergências políticas sejam usadas como justificativa para ameaças, humilhações ou ataques pessoais. Isso pra mim acaba virando um paredão de fuzilamento.