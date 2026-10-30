A morte de Darilo Maria Junho Neto, de 55 anos, nesta sexta-feira (30), provocou tristeza e comoção entre familiares, amigos e moradores do bairro Parque São Francisco, em Guaratinguetá. Conhecido pelo carinho com que tratava as pessoas, Darilo recebeu diversas homenagens nas redes sociais.
A notícia do falecimento foi compartilhada por amigos e conhecidos, que destacaram sua amizade, generosidade e as boas lembranças deixadas ao longo da vida.
Entre as manifestações, uma amiga lamentou a perda e desejou que ele fosse recebido por Deus, ressaltando que Darilo sempre será lembrado como uma pessoa querida e especial.
Outra homenagem destacou a tristeza dos moradores do Parque São Francisco. "Meus sinceros sentimentos à família e amigos. Infelizmente, mais uma grande perda no nosso bairro Parque São Francisco", escreveu Fernando Leite.
A notícia também emocionou clientes que mantinham uma relação de amizade com Darilo. Rita de Cássia Martins contou que havia enviado uma mensagem a ele no dia anterior e lamentou a despedida. "Meu melhor cabeleireiro! Vou sentir sua falta!", escreveu.
As mensagens refletem o carinho de pessoas que conviveram com Darilo e foram surpreendidas pela notícia de sua morte.
Velório e sepultamento
De acordo com as informações divulgadas na nota de falecimento, o velório será realizado no Cemitério Parque das Oliveiras.
O sepultamento está previsto para este sábado (31), às 8h, no mesmo local.
Até o momento, a causa da morte não foi informada.