A morte de Darilo Maria Junho Neto, de 55 anos, nesta sexta-feira (30), provocou tristeza e comoção entre familiares, amigos e moradores do bairro Parque São Francisco, em Guaratinguetá. Conhecido pelo carinho com que tratava as pessoas, Darilo recebeu diversas homenagens nas redes sociais.

A notícia do falecimento foi compartilhada por amigos e conhecidos, que destacaram sua amizade, generosidade e as boas lembranças deixadas ao longo da vida.

Entre as manifestações, uma amiga lamentou a perda e desejou que ele fosse recebido por Deus, ressaltando que Darilo sempre será lembrado como uma pessoa querida e especial.