Uma ponte de madeira na Estrada Juca de Carvalho será interditada a partir da próxima terça-feira (3) para obras de reforma. O bloqueio seguirá até sexta-feira (6), período em que a Prefeitura fará a substituição de partes da estrutura.

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A ponte fica na região norte de São José dos Campos, depois da Estrada de Terra Boa, e é utilizada por moradores e motoristas que circulam pela região. Segundo a administração municipal, os trabalhos serão realizados mesmo em caso de chuva.