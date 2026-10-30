Uma ponte de madeira na Estrada Juca de Carvalho será interditada a partir da próxima terça-feira (3) para obras de reforma. O bloqueio seguirá até sexta-feira (6), período em que a Prefeitura fará a substituição de partes da estrutura.
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A ponte fica na região norte de São José dos Campos, depois da Estrada de Terra Boa, e é utilizada por moradores e motoristas que circulam pela região. Segundo a administração municipal, os trabalhos serão realizados mesmo em caso de chuva.
Durante a reforma, serão substituídas sete longarinas, além do forro e do corrimão da passagem. A intervenção também prevê reparos no madeiramento da ponte.
Motoristas terão de utilizar desvio
Com a interdição, quem precisar chegar ao bairro do Guirra deverá utilizar caminhos alternativos. As opções indicadas pela Prefeitura são a Rodovia SP-50 e a Estrada Municipal José Theodoro de Azevedo, conhecida como Água Soca.
O bloqueio permanecerá durante todo o período de execução dos serviços, sem liberação do tráfego na ponte enquanto os reparos estiverem em andamento.
Reforma busca reduzir riscos na estrutura
A manutenção tem caráter preventivo e foi programada para substituir peças de madeira desgastadas pelo uso e pela ação do tempo.
A Prefeitura afirma que a reforma busca preservar a estrutura da ponte e melhorar as condições de segurança para pedestres e motoristas que utilizam o acesso. A passagem deverá ser liberada após a conclusão dos trabalhos.