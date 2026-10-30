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ESTRUTURA

Ponte na região norte de São José será interditada por quatro dia

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Ponte na região norte de São José será interditada por quatro dia
Ponte na região norte de São José será interditada por quatro dia

Uma ponte de madeira na Estrada Juca de Carvalho será interditada a partir da próxima terça-feira (3) para obras de reforma. O bloqueio seguirá até sexta-feira (6), período em que a Prefeitura fará a substituição de partes da estrutura.

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A ponte fica na região norte de São José dos Campos, depois da Estrada de Terra Boa, e é utilizada por moradores e motoristas que circulam pela região. Segundo a administração municipal, os trabalhos serão realizados mesmo em caso de chuva.

Durante a reforma, serão substituídas sete longarinas, além do forro e do corrimão da passagem. A intervenção também prevê reparos no madeiramento da ponte.

Motoristas terão de utilizar desvio

Com a interdição, quem precisar chegar ao bairro do Guirra deverá utilizar caminhos alternativos. As opções indicadas pela Prefeitura são a Rodovia SP-50 e a Estrada Municipal José Theodoro de Azevedo, conhecida como Água Soca.

O bloqueio permanecerá durante todo o período de execução dos serviços, sem liberação do tráfego na ponte enquanto os reparos estiverem em andamento.

Reforma busca reduzir riscos na estrutura

A manutenção tem caráter preventivo e foi programada para substituir peças de madeira desgastadas pelo uso e pela ação do tempo.

A Prefeitura afirma que a reforma busca preservar a estrutura da ponte e melhorar as condições de segurança para pedestres e motoristas que utilizam o acesso. A passagem deverá ser liberada após a conclusão dos trabalhos.

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