Moradores de oito bairros devem receber neste sábado (31) os caminhões da Operação Casa Limpa, que recolhe objetos capazes de acumular água e servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A coleta será realizada das 7h às 12h.

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A ação ocorre na região leste de São José dos Campos e inclui os bairros Santa Cecília II, Campo São José, Jardim Americano, Floresta, Jardim Mariana, Petrobras, Condomínio Setville e Jardim Três José.