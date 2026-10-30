Moradores de oito bairros devem receber neste sábado (31) os caminhões da Operação Casa Limpa, que recolhe objetos capazes de acumular água e servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A coleta será realizada das 7h às 12h.
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A ação ocorre na região leste de São José dos Campos e inclui os bairros Santa Cecília II, Campo São José, Jardim Americano, Floresta, Jardim Mariana, Petrobras, Condomínio Setville e Jardim Três José.
A seleção das localidades considera os resultados da quarta Avaliação de Densidade Larvária (ADL) de 2026, que identificou situação de risco para a dengue nessas áreas.
O que será recolhido?
Os moradores devem colocar em frente às residências materiais que possam acumular água, como latas, potes, pneus, garrafas, lonas, vasos sanitários, baldes, tambores e piscinas desmontáveis.
Móveis, madeiras e restos de construção não fazem parte da coleta. Esses materiais devem ser levados aos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs).
Esta será a 40ª edição da Operação Casa Limpa em 2026. Segundo a Prefeitura, as ações realizadas neste ano já retiraram aproximadamente 24 toneladas de objetos que poderiam acumular água.
Prefeitura mantém ações contra a dengue
A administração municipal utiliza os resultados dos levantamentos de densidade larvária para direcionar as medidas de prevenção e combate ao mosquito.
Entre as iniciativas estão a instalação de ovitrampas, o uso de drones e carros antidengue e o trabalho dos Agentes de Combate às Endemias (ACEs), que utilizam tablets durante as visitas.
Com o aumento das chuvas na primavera, a orientação é evitar recipientes com água parada, retirar os pratinhos dos vasos de plantas e manter caixas-d'água e outros reservatórios bem tampados.
Os moradores também devem permitir a entrada dos agentes nas residências para a vistoria de possíveis criadouros. Os profissionais trabalham uniformizados e identificados com crachá da Prefeitura. A identificação pode ser conferida pela internet, por meio do nome ou da matrícula.
Denúncias e informações sobre possíveis focos do mosquito podem ser encaminhadas à Central 156, por telefone, site ou aplicativo.