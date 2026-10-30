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CINEMA

'Tremembé 2': livro revela novos detalhes de crimes chocantes

Por Da Redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
'Tremembé 2': livro revela novos detalhes de crimes chocantes
'Tremembé 2': livro revela novos detalhes de crimes chocantes

O sucesso da série Tremembé, do Prime Video, vai ganhar um novo capítulo fora das telas. O jornalista e escritor Ullisses Campbell lança em 6 de dezembro o segundo volume do livro que inspirou a produção, com histórias de criminosos e assassinatos que chocaram o país.

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Na obra, Campbell revisita casos de grande repercussão em São Paulo, entre eles o da mulher conhecida como Dama do Chumbinho. Elizabete Eugênio Arrabaça é acusada de envenenar a própria filha, a veterinária Nathália Garnica, e a nora, Larissa Talle Leôncio, professora de pilates.

O livro também aborda a investigação envolvendo Luiz Antônio Garnica, filho de Elizabete e marido de Larissa, acusado de participação na morte da esposa. O caso expõe uma trama familiar cercada por disputas patrimoniais, traições, interesses financeiros e suspeitas de envenenamentos anteriores.

Assassinato de Mércia Nakashima também está no livro

Outro episódio abordado em Tremembé 2 é o assassinato da advogada Mércia Nakashima, morta em 2010 pelo ex-namorado Mizael Bispo de Souza.

O jornalista reconstrói a trajetória do casal, os bastidores da investigação e os desdobramentos do crime. A narrativa também acompanha a vida de Mizael depois da condenação e durante o período em que permaneceu preso na penitenciária de Tremembé.

Ex-promotor condenado por matar mulher grávida

A publicação também dedica um capítulo à história de Igor Ferreira da Silva, ex-promotor de Justiça condenado pelo assassinato da mulher, Patrícia Aggio Longo, que estava grávida. O crime teve grande repercussão na história policial paulista.

Livro investiga histórias por trás dos crimes

Diferentemente de uma narrativa concentrada apenas nos assassinatos, o segundo volume aposta em uma abordagem biográfica dos personagens envolvidos.

Campbell investiga episódios da infância, relações familiares, conflitos afetivos e escolhas que antecederam os crimes. A proposta é apresentar aspectos das trajetórias dos envolvidos e contextualizar os acontecimentos que transformaram essas histórias em casos de grande repercussão nacional.

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