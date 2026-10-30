O sucesso da série Tremembé, do Prime Video, vai ganhar um novo capítulo fora das telas. O jornalista e escritor Ullisses Campbell lança em 6 de dezembro o segundo volume do livro que inspirou a produção, com histórias de criminosos e assassinatos que chocaram o país.

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Na obra, Campbell revisita casos de grande repercussão em São Paulo, entre eles o da mulher conhecida como Dama do Chumbinho. Elizabete Eugênio Arrabaça é acusada de envenenar a própria filha, a veterinária Nathália Garnica, e a nora, Larissa Talle Leôncio, professora de pilates.