O irmão do goleiro Miguel Meneses, de 14 anos, que morreu após um grave acidente no Anel Viário de São José dos Campos, apresentou melhora no quadro de saúde. João Vitor Meneses já acordou da sedação, está bem, mas continua internado sob cuidados médicos.

A atualização foi repassada por familiares nesta sexta-feira (30), cinco dias após o acidente que deixou quatro pessoas feridas e provocou a morte do jovem atleta das categorias de base do São José Esporte Clube.

Outra vítima, Ana Carolina, prima de Miguel, permanece internada e sob sedação. A família prefere preservar informações mais detalhadas sobre o estado de saúde da jovem neste momento delicado.