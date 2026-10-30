O irmão do goleiro Miguel Meneses, de 14 anos, que morreu após um grave acidente no Anel Viário de São José dos Campos, apresentou melhora no quadro de saúde. João Vitor Meneses já acordou da sedação, está bem, mas continua internado sob cuidados médicos.
A atualização foi repassada por familiares nesta sexta-feira (30), cinco dias após o acidente que deixou quatro pessoas feridas e provocou a morte do jovem atleta das categorias de base do São José Esporte Clube.
Outra vítima, Ana Carolina, prima de Miguel, permanece internada e sob sedação. A família prefere preservar informações mais detalhadas sobre o estado de saúde da jovem neste momento delicado.
Motorista recebeu alta, mas está abalado com a tragédia
O motorista do Honda Civic, Douglas, também primo de Miguel, recebeu alta hospitalar e se recupera dos ferimentos sofridos no acidente. Ele teve escoriações pelo corpo e uma fratura na costela.
Apesar da recuperação física, o jovem está bastante abalado emocionalmente com a morte do primo. Segundo familiares, Douglas enfrenta um momento de profunda tristeza e também lamenta não conseguir oferecer o apoio que gostaria aos tios, pais de Miguel, diante da tragédia que atingiu a família.
Relembre o acidente
O grave acidente aconteceu na tarde de domingo (25), por volta das 16h20, no Anel Viário de São José dos Campos, na região da Vila Zelfa.
Miguel estava em um Honda Civic acompanhado de outras três pessoas quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo atingiu uma árvore e ficou bastante destruído.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro às vítimas. Uma das pessoas ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelos socorristas.
Miguel, que tinha apenas 14 anos e atuava como goleiro da equipe Sub-15 do São José Esporte Clube, sofreu ferimentos graves, principalmente na cabeça. Ele permaneceu internado no Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial, mas não resistiu e morreu na terça-feira (27).
A morte do adolescente provocou grande comoção entre familiares, amigos, companheiros de equipe e torcedores do São José.
Em um gesto de solidariedade, os pais de Miguel autorizaram a doação dos órgãos do filho, permitindo que outras pessoas possam ser beneficiadas.