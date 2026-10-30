30 de outubro de 2026
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Maria morre aos 80 anos; veja notas de falecimento em SJC

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Maria morre aos 80 anos; veja notas de falecimento em SJC
Maria morre aos 80 anos; veja notas de falecimento em SJC

MARIA APARECIDA RODRIGUES Idade: 80 Data de falecimento: 30/10/2026 Velório:

  • URBAM SALA 5 30/10/2026 das 13:00 às 10:00 Sepultamento:

  • CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC 31/10/2026 10:00

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MARIA APPARECIDA MONTEIRO DE MELLO Idade: 86 Data de falecimento: 30/10/2026 Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA Sepultamento:

  • CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC 31/10/2026 09:30

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA Idade: 82 Data de falecimento: 28/10/2026 Velório: PARQUE DAS FLORES Sepultamento:

  • CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP 30/10/2026 17:00

JORGE SILVA Idade: 83 Data de falecimento: 30/10/2026 Velório: MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO Sepultamento:

  • CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC 30/10/2026 16:30

MARIA MADALENA OLIVEIRA DOS ANJOS Idade: 81 Data de falecimento: 29/10/2026 Velório: UNIVERSAL DOS FILHOS DE DEUS Sepultamento:

  • CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC 30/10/2026 15:00

RONALDO DOS SANTOS Idade: 57 Data de falecimento: 28/10/2026 Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA Sepultamento:

  • CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC 30/10/2026 15:00

MIDORI OSHIMA Idade: 91 Data de falecimento: 29/10/2026 Velório: IGREJA METODISTA LIVRE - RUA NASSAU, 52 VILA RUBI Sepultamento:

  • CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP 30/10/2026 15:00

WILSON ANDRE PIRES Idade: 54 Data de falecimento: 29/10/2026 Velório: OUTRAS CIDADES Sepultamento:

  • CEMITÉRIO DA SAUDADE - SANTA BRANCA 30/10/2026 14:00

JOSE ANDRE Idade: 76 Data de falecimento: 29/10/2026 Velório: DIRETO Sepultamento:

  • CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC 30/10/2026 14:00

DIRCEU OSORIO SOARES Idade: 90 Data de falecimento: 29/10/2026 Velório: PARQUE DAS FLORES Sepultamento:

  • CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP 30/10/2026 10:00

SILVIA HELENA ARANTES DE SOUSA Idade: 74 Data de falecimento: 29/10/2026 Velório:

  • URBAM SALA 2 29/10/2026 das 20:00 às 10:00 Sepultamento:

  • CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC 30/10/2026 10:00

    • HELENA RIBEIRO INACIO Idade: 80 Data de falecimento: 29/10/2026 Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO Sepultamento:

    • CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC 30/10/2026 10:00

    ALZIRA IVO DOS REIS - DESPOJOS Idade: 89 Data de falecimento: 11/11/2018 Velório: Sepultamento:

    • CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC 30/10/2026 10:00

    ENOCH ELIAS DA SILVA Idade: 77 Data de falecimento: 29/10/2026 Velório:

    • VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO 30/10/2026 das 08:00 às 09:00 Sepultamento:

    • CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC 30/10/2026 09:00

    OSWALDO AUGUSTO DOS REIS (CINZAS) Idade: 93 Data de falecimento: 04/07/2026 Velório: Sepultamento:

    • CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC 30/10/2026 09:00

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