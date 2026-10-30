MARIA APARECIDA RODRIGUES Idade: 80 Data de falecimento: 30/10/2026 Velório:
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URBAM SALA 5 30/10/2026 das 13:00 às 10:00 Sepultamento:
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CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC 31/10/2026 10:00
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MARIA APPARECIDA MONTEIRO DE MELLO Idade: 86 Data de falecimento: 30/10/2026 Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA Sepultamento:
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CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC 31/10/2026 09:30
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA Idade: 82 Data de falecimento: 28/10/2026 Velório: PARQUE DAS FLORES Sepultamento:
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CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP 30/10/2026 17:00
JORGE SILVA Idade: 83 Data de falecimento: 30/10/2026 Velório: MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO Sepultamento:
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CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC 30/10/2026 16:30
MARIA MADALENA OLIVEIRA DOS ANJOS Idade: 81 Data de falecimento: 29/10/2026 Velório: UNIVERSAL DOS FILHOS DE DEUS Sepultamento:
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CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC 30/10/2026 15:00
RONALDO DOS SANTOS Idade: 57 Data de falecimento: 28/10/2026 Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA Sepultamento:
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CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC 30/10/2026 15:00
MIDORI OSHIMA Idade: 91 Data de falecimento: 29/10/2026 Velório: IGREJA METODISTA LIVRE - RUA NASSAU, 52 VILA RUBI Sepultamento:
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CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP 30/10/2026 15:00
WILSON ANDRE PIRES Idade: 54 Data de falecimento: 29/10/2026 Velório: OUTRAS CIDADES Sepultamento:
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CEMITÉRIO DA SAUDADE - SANTA BRANCA 30/10/2026 14:00
JOSE ANDRE Idade: 76 Data de falecimento: 29/10/2026 Velório: DIRETO Sepultamento:
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CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC 30/10/2026 14:00
DIRCEU OSORIO SOARES Idade: 90 Data de falecimento: 29/10/2026 Velório: PARQUE DAS FLORES Sepultamento:
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CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP 30/10/2026 10:00
SILVIA HELENA ARANTES DE SOUSA Idade: 74 Data de falecimento: 29/10/2026 Velório:
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URBAM SALA 2 29/10/2026 das 20:00 às 10:00 Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC 30/10/2026 10:00
HELENA RIBEIRO INACIO Idade: 80 Data de falecimento: 29/10/2026 Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO Sepultamento:
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CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC 30/10/2026 10:00
ALZIRA IVO DOS REIS - DESPOJOS Idade: 89 Data de falecimento: 11/11/2018 Velório: Sepultamento:
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CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC 30/10/2026 10:00
ENOCH ELIAS DA SILVA Idade: 77 Data de falecimento: 29/10/2026 Velório:
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VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO 30/10/2026 das 08:00 às 09:00 Sepultamento:
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CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC 30/10/2026 09:00
OSWALDO AUGUSTO DOS REIS (CINZAS) Idade: 93 Data de falecimento: 04/07/2026 Velório: Sepultamento:
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CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC 30/10/2026 09:00