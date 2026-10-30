Um jovem de 22 anos morreu após ser vítima de um ataque com faca na tarde desta sexta-feira (30), na região central de Potim. O crime aconteceu em frente a uma adega na rua Antônio de Oliveira Portes, após uma discussão entre a vítima e outro homem.
O rapaz, identificado como João Vitor, estaria trabalhando nas proximidades do estabelecimento quando começou o desentendimento. Segundo informações preliminares, a discussão se transformou em uma briga e um dos envolvidos teria sacado uma faca e atingido o jovem.
Relatos apontam que, mesmo depois de a vítima cair no chão, o agressor teria continuado o ataque, desferindo chutes contra a cabeça de João Vitor.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para prestar socorro. Uma Unidade de Suporte Avançado, deslocada de Guaratinguetá, chegou ao endereço e encontrou o jovem em parada cardiorrespiratória.
Os profissionais iniciaram as manobras de reanimação ainda no local. Devido à gravidade dos ferimentos, João Vitor foi levado ao Pronto-Socorro de Aparecida, onde os procedimentos de emergência continuaram. Apesar dos esforços da equipe médica, a morte foi confirmada.
O homem suspeito de cometer o crime deixou o local antes da chegada do socorro. Até a última atualização das informações, não havia confirmação sobre sua identidade ou localização.
O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que buscará esclarecer o que motivou a discussão e as circunstâncias do ataque.