Um jovem de 22 anos morreu após ser vítima de um ataque com faca na tarde desta sexta-feira (30), na região central de Potim. O crime aconteceu em frente a uma adega na rua Antônio de Oliveira Portes, após uma discussão entre a vítima e outro homem.

O rapaz, identificado como João Vitor, estaria trabalhando nas proximidades do estabelecimento quando começou o desentendimento. Segundo informações preliminares, a discussão se transformou em uma briga e um dos envolvidos teria sacado uma faca e atingido o jovem.

Relatos apontam que, mesmo depois de a vítima cair no chão, o agressor teria continuado o ataque, desferindo chutes contra a cabeça de João Vitor.