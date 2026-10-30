A comunicação de São José dos Campos e do Vale do Paraíba está em luto.

Morreu nesta sexta-feira (30), aos 83 anos, Jorge Silva, carinhosamente conhecido por colegas de trabalho, alunos e amigos como "Seu Jorge" ou "Jorjão". A causa da morte não foi divulgada.

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