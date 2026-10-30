A comunicação de São José dos Campos e do Vale do Paraíba está em luto.
Morreu nesta sexta-feira (30), aos 83 anos, Jorge Silva, carinhosamente conhecido por colegas de trabalho, alunos e amigos como "Seu Jorge" ou "Jorjão". A causa da morte não foi divulgada.
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Segundo a Univap (Universidade do Vale do Paraíba), Jorge Silva já era aposentado, mas estava em afastamento de licença médica desde 2022.
Com uma sólida trajetória construída nos bastidores da televisão — atuando em estúdios, na operação de equipamentos e na edição de vídeos —, Seu Jorge teve papel fundamental na formação de diversas gerações de jornalistas e comunicadores ao longo de seus anos de dedicação à TV Univap.
Em nota oficial, a emissora universitária expressou profunda gratidão pela história do profissional, destacando que seu legado continuará vivo na rotina dos profissionais que ele ajudou a preparar para o mercado.
Nos bastidores, ele era reconhecido tanto pela técnica quanto pela generosidade ao compartilhar conhecimentos práticos com quem estava dando os primeiros passos na carreira.
Ex-alunos prestam homenagens
A despedida foi marcada por homenagens emocionadas de ex-alunos e parceiros de bancada e de redação.
A jornalista Francine Padilha destacou a gratidão pelos ensinamentos e pelo carinho recebidos, enquanto a consultora de comunicação Areta Braga ressaltou a falta que o amigo e conselheiro fará.
A jornalista Fabi Pupio e o repórter cinematográfico David Ferreira também prestaram suas homenagens, lembrando o impacto direto de Seu Jorge em suas trajetórias profissionais.
As últimas homenagens foram prestadas no Memorial Bom Retiro, localizado na Estrada Municipal Nelson Tavares da Silva, no bairro Bom Retiro, em São José dos Campos. O velório ocorreu das 12h às 16h30 desta sexta (30), seguido pelo sepultamento no mesmo local.