A Prefeitura de Taubaté abriu um leilão para tentar vender uma área de 6,2 mil metros quadrados no Piracangaguá, na região de Quiririm.

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O imóvel fica na Avenida José Geraldo de Mattos Barros. O valor mínimo é de R$ 2,414 milhões.