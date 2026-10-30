A Prefeitura de Taubaté abriu um leilão para tentar vender uma área de 6,2 mil metros quadrados no Piracangaguá, na região de Quiririm.
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O imóvel fica na Avenida José Geraldo de Mattos Barros. O valor mínimo é de R$ 2,414 milhões.
Os lances poderão ser feitos pela internet até o dia 25 de novembro. Para acompanhar, clique aqui.
Câmara já aprovou a venda de 35 áreas desde o ano passado
Em abril de 2025, o governo Sérgio Victor (Novo) anunciou que pretende vender pelo menos 108 imóveis da Prefeitura. Desde junho do ano passado, a Câmara aprovou a venda de 35 áreas, sendo que 27 delas já foram a leilão - contando os leilões que terminaram sem proposta e esse novo, em andamento.
Dos 27 imóveis que foram a leilão, 16 foram vendidos, todos em janeiro desse ano. Na ocasião, foram leiloados 12 imóveis no Portal da Mantiqueira, um no Cataguá e três no Esplanada Independência, que somaram R$ 3,831 milhões.
Terminaram sem lances os leilões das áreas da Esquina do Brasil, da antiga sede da Secretaria de Serviços Públicos, de três terrenos no loteamento São Felix do Cataguá, de outra área no Piracangaguá e de um imóvel no Água Quente.