O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), enviou à Câmara nessa quinta-feira (29) o projeto que reajusta em 2,5% o salário dos servidores municipais a partir de dezembro. O texto será lido na sessão da próxima terça-feira (3) e passará pela análise das comissões permanentes antes de ser votado em plenário.

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Esse reajuste está previsto no acordo firmado pela Prefeitura com o Sindicato dos Servidores para encerrar a greve da categoria, que foi deflagrada em junho e se estendeu por 16 dias. O acordo prevê também prevê um reajuste salarial de 2% a partir de março de 2028, além do aumento no vale-alimentação dos servidores a partir desse mês de outubro de 2026, de R$ 502,50 para R$ 844,56.