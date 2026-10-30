Um acidente movimentou a região de Santana nesta sexta-feira (30), na zona norte de São José dos Campos. Um veículo invadiu a área interna de uma concessionária de veículos localizada na rua Pedro Rachid, provocando momentos de tensão e susto entre funcionários e clientes que estavam no estabelecimento.

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Com a força da invasão e o impacto gerado pela ocorrência, um homem que trabalhava sobre um andaime nas proximidades acabou sofrendo uma queda. Até o momento, as autoridades ainda não divulgaram um boletim médico oficial detalhando o estado de saúde do trabalhador ou se houve outras vítimas feridas no local.