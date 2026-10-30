Vai de ônibus? A Prefeitura de São José dos Campos ampliou a forma de consulta dos horários das 101 linhas do transporte público.

Agora ficou mais fácil planejar sua viagem. Com uma mensagem de texto ou áudio pelo WhatsApp do Seu José, no número: (12) 99710-0156, o passageiro pode consultar os horários e itinerários das 101 linhas do transporte público de São José dos Campos.

Quem ajuda nessa tarefa é o Seu José, assistente virtual do 156 da Prefeitura. Basta informar o nome ou o número da linha para acessar a programação do serviço. A consulta reúne itinerários, pontos de passagem, horários de saída e quantidade de viagens, além da programação para dias úteis, sábados, domingos e feriados.

As informações são disponibilizadas por meio da Ordem de Serviço Operacional (OSO), documento que define a operação de cada linha. É mais praticidade para organizar os deslocamentos, direto no celular.

O Seu José também facilita o acesso a outros serviços municipais. Pelo mesmo número, o cidadão pode abrir protocolos para solicitar manutenção, limpeza e outras demandas urbanas, além de receber orientações e esclarecer dúvidas sobre os serviços da Prefeitura.

O atendimento virtual está disponível 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados, pelo WhatsApp, ferramenta que já faz parte da rotina da população.

Com o Seu José, a Prefeitura aproxima os serviços municipais do cidadão e torna o atendimento mais simples e acessível.

Salve o contato: (12) 99710-0156. Na hora de consultar sua linha ou solicitar um serviço, é só chamar o Seu José!