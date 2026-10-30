Liberação
Após mais de nove meses de atraso, a Prefeitura de São José dos Campos irá liberar nessa sexta-feira (30), a partir das 16h, o trânsito no túnel que liga a Avenida Senador Teotônio Vilela à Avenida Engenheiro Sebastião Gualberto. Também será liberado o viaduto que conecta a Avenida João Marson à Avenida Senador Teotônio Vilela.
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Pacote
Iniciado em janeiro de 2024, o pacote de obras viárias da Avenida Sebastião Gualberto, na região central de São José, deveria ter ficado pronto em janeiro de 2026, ao custo de R$ 79,8 milhões. No entanto, as obras atrasaram (foram prorrogadas para janeiro de 2027) e já ficaram R$ 24,968 milhões mais caras (o custo atual está em R$ 104,7 milhões, um acréscimo de 31,28% sobre o valor inicial).
Etapas
Em meio ao atraso, a Prefeitura tem optado por fazer a entrega da obra por etapas. Antes, já haviam sido liberadas ao trânsito a duplicação no trecho da Avenida João Marson/Rua Nestor Soriano e os alargamentos na Avenida Teotônio Vilela.
Próximas
Segundo a Prefeitura, as demais frentes de trabalho continuam em andamento, incluindo a duplicação da Avenida Sebastião Gualberto e a construção do novo acesso à Avenida Olivo Gomes. As ações também contemplam obras de drenagem, contenção, pavimentação e melhorias para pedestres e ciclistas. No total, o pacote avançou 81,43% até agora.
Pavimento
Entre essa sexta-feira e segunda-feira (2), serão realizados reparos e ajustes no pavimento asfáltico no entorno da obra, em preparação para a aplicação da camada final. Os serviços ocorrerão no período noturno. Na Avenida Senador Teotônio Vilela, após a Avenida Vinte e Três de Maio, os trabalhos serão realizados na sexta-feira, a partir das 20h, e no sábado (31), a partir das 19h. Durante os serviços noturnos, o trecho ficará totalmente interditado.
Desvios
Durante esses serviços noturnos, os veículos vindos da Sebastião Gualberto serão direcionados pelo novo túnel, que funcionará temporariamente com sentido invertido, seguindo por uma faixa reversível até o retorno sob o Viaduto Everardo Passos, onde acessarão o sentido regular de circulação. Para viabilizar essa operação, o fluxo no sentido norte da Teotônio Vilela será desviado para a João Marson, com retorno pela rotatória da antiga Itavema para acessar a Sebastião Gualberto. Durante o dia de sábado, uma das faixas permanecerá interditada até a conclusão dos serviços noturnos, enquanto a outra ficará liberada.
João Marson
Na Avenida João Marson, ao lado do novo viaduto, os serviços ocorrerão no domingo (1º) e na segunda-feira, a partir das 19h. Segundo a Prefeitura, a interdição será parcial na maior parte do período, sem necessidade de desvio. Na etapa final do trecho, haverá interdição total, com direcionamento do trânsito para o novo viaduto. Os motoristas que desejarem seguir no sentido norte deverão acessar a Teotônio Vilela, utilizar o retorno sob o Viaduto Everardo Passos e seguir pelo novo túnel para alcançar a pista norte.