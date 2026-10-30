Liberação

Após mais de nove meses de atraso, a Prefeitura de São José dos Campos irá liberar nessa sexta-feira (30), a partir das 16h, o trânsito no túnel que liga a Avenida Senador Teotônio Vilela à Avenida Engenheiro Sebastião Gualberto. Também será liberado o viaduto que conecta a Avenida João Marson à Avenida Senador Teotônio Vilela.

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Pacote

Iniciado em janeiro de 2024, o pacote de obras viárias da Avenida Sebastião Gualberto, na região central de São José, deveria ter ficado pronto em janeiro de 2026, ao custo de R$ 79,8 milhões. No entanto, as obras atrasaram (foram prorrogadas para janeiro de 2027) e já ficaram R$ 24,968 milhões mais caras (o custo atual está em R$ 104,7 milhões, um acréscimo de 31,28% sobre o valor inicial).