O empresário Fernando Sastre Filho, condenado a 17 anos, um mês e 10 dias de prisão pela morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, voltou na manhã desta sexta-feira (30) à Penitenciária 2 de Potim, no Vale do Paraíba, onde cumprirá a pena em regime fechado.

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A informação foi confirmada pela SAP (Secretaria da Administração Penitenciária). Sastre estava preso desde maio de 2024 e teve a condenação anunciada pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) na madrugada desta sexta-feira, após dois dias de julgamento.