O empresário Fernando Sastre Filho, condenado a 17 anos, um mês e 10 dias de prisão pela morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, voltou na manhã desta sexta-feira (30) à Penitenciária 2 de Potim, no Vale do Paraíba, onde cumprirá a pena em regime fechado.
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A informação foi confirmada pela SAP (Secretaria da Administração Penitenciária). Sastre estava preso desde maio de 2024 e teve a condenação anunciada pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) na madrugada desta sexta-feira, após dois dias de julgamento.
A pena foi dividida em 14 anos e oito meses por homicídio com dolo eventual, quando o acusado assume o risco de provocar a morte, e outros dois anos, cinco meses e 10 dias por lesão corporal gravíssima contra o amigo Marcus Vinicius Machado Rocha, que também estava no Porsche dirigido pelo condenado e ficou gravemente ferido.
O caso aconteceu em 31 de março de 2024, na avenida Salim Farah Maluf, na zona leste de São Paulo. Na ocasião, Fernando dirigia um Porsche 911 quando atingiu a traseira de um Renault Sandero, conduzido por Ornaldo, de 52 anos.
O motorista de aplicativo chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
Sastre admitiu consumo de bebida
Durante o julgamento, Sastre admitiu que havia consumido bebida alcoólica antes de dirigir. Ele disse estar arrependido de ter tomado um drinque durante um jantar, mas negou ter ingerido álcool na casa de jogos que frequentou posteriormente.
A defesa argumentou que o empresário agiu com imprudência, mas não teve intenção de matar. O Ministério Público, por sua vez, defendeu a condenação por homicídio com dolo eventual, tese acolhida na decisão.
Com a condenação, Sastre retornou à Penitenciária 2 de Potim, onde permanecerá para cumprir a pena determinada pela Justiça. O local vem sendo chamado de o "novo presídio dos famosos”.