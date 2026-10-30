Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar e culminou na prisão em flagrante de um homem de 37 anos, na madrugada desta sexta-feira (30), em Igaratá, no Vale do Paraíba.

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O caso envolveu agressões físicas, destruição do patrimônio residencial e a intervenção da vítima em legítima defesa para resguardar a própria vida e a dos filhos.