Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar e culminou na prisão em flagrante de um homem de 37 anos, na madrugada desta sexta-feira (30), em Igaratá, no Vale do Paraíba.
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O caso envolveu agressões físicas, destruição do patrimônio residencial e a intervenção da vítima em legítima defesa para resguardar a própria vida e a dos filhos.
Segundo consta no boletim de ocorrência registrado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Jacareí, o acusado retornou à residência do casal, localizada na rua Alcides Pinto, após ter saído para consumir bebida alcoólica. No local, deu-se início a uma discussão com a companheira, de 29 anos.
Em surto de agressividade, o suspeito começou a destruir diversos aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos da casa. Entre os itens quebrados estavam a televisão, um projetor, uma caixa de som e aparelhos celulares.
Na sequência, o homem passou a praticar agressões físicas contra a companheira, desferindo empurrões e imobilizando a vítima no chão. Em meio às agressões, o acusado ainda puxou os cabelos da filha menor da vítima no intuito de tomar o telefone celular da criança.
Para conter as agressões e repelir a investida do companheiro, a mulher utilizou um pedaço de madeira ou martelo, atingindo o agressor na região da face.
PM foi chamada
A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, realizando a abordagem e a condução dos envolvidos para a Central de Polícia Judiciária.
A vítima passou por exame pericial cautelar no IML (Instituto Médico Legal), no qual não foram constatadas lesões corporais aparentes, enquadrando-se a conduta na contravenção penal de vias de fato.
O delegado responsável ratificou a prisão em flagrante do homem pelos crimes de dano e vias de fato, com base na Lei Maria da Penha. A autoridade policial indeferiu a concessão de fiança e representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, destacando o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima e de seus filhos menores, além do histórico de ameaças anteriores relatos pela vítima.
O autuado optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório formal e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Jacareí, onde permanece à disposição da Justiça.