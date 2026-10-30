Um adolescente foi violentamente agredido por quatro pessoas na saída de uma escola em Jacareí, na tarde de quinta-feira (29). Segundo boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, o jovem foi surpreendido nas proximidades do portão da unidade de ensino e atingido por uma sequência de golpes na cabeça e no rosto. Entre os objetos utilizados na agressão estariam um soco-inglês e uma tábua com pregos.
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O caso aconteceu por volta das 12h20, na avenida José Ribeiro Moreira, no Parque Califórnia, região do Jardim Santa Marina. A vítima, de 17 anos, foi cercada pelo grupo quando deixava a escola acompanhado de uma amiga.
De acordo com o relato da mãe do adolescente à Polícia Civil, entre os envolvidos estavam o namorado de uma estudante com quem o jovem mantinha amizade, um homem maior de idade e outros dois adolescentes.
A confusão teria começado depois de uma brincadeira entre o adolescente e a estudante. Conforme o boletim, a garota teria contado ao namorado que havia sido chamada de “corna”. Irritado, o rapaz teria afirmado que esperaria a vítima na saída da escola, sem que o jovem soubesse da ameaça.
Quando o estudante deixou a unidade de ensino, foi surpreendido pelos quatro envolvidos. Após um breve questionamento sobre o comentário, o grupo partiu para as agressões.
Ferimentos na cabeça
A violência dos golpes provocou diversos ferimentos na cabeça do adolescente. Segundo o registro policial, os agressores atingiram principalmente a cabeça e o rosto da vítima, utilizando objetos que aumentaram a gravidade da situação.
O boletim aponta que um dos envolvidos estaria armado com um soco-inglês, enquanto outro carregava uma tábua com pregos. A presença dos objetos teria provocado medo entre os estudantes que presenciaram a cena. Apesar de várias pessoas acompanharem as agressões, ninguém teria intervindo inicialmente.
A violência só foi interrompida depois que uma mulher que estava nas proximidades para buscar a filha na escola entrou no meio da confusão e separou os envolvidos.
Na sequência, ela levou o adolescente para atendimento médico na UPA Dr.ª Telma. No local, foram constatados vários ferimentos na região da cabeça, que exigiram suturas. Para a realização dos procedimentos médicos, também foi necessário raspar parcialmente o cabelo do jovem.
Agressão foi gravada
A mãe do adolescente informou à Polícia Civil que recebeu vídeos da agressão, gravados por pessoas que estavam nas proximidades da escola.
Ela também procurou a direção da unidade de ensino para tentar obter as imagens das câmeras de monitoramento, mas foi informada de que o material não poderia ser fornecido diretamente.
O caso foi registrado no plantão da Delegacia Seccional de Jacareí como lesão corporal e encaminhado à delegacia responsável pela área dos fatos para as providências de investigação.
Como a vítima é adolescente, a Polícia Civil informou que não realizou sua oitiva naquele momento, a fim de evitar a revitimização e preservar seu desenvolvimento psicológico. Um eventual depoimento deverá seguir garantias previstas em lei.
O boletim de ocorrência foi registrado na noite de quinta-feira (29). A investigação deverá apurar a participação dos envolvidos na agressão.