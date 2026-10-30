Um adolescente foi violentamente agredido por quatro pessoas na saída de uma escola em Jacareí, na tarde de quinta-feira (29). Segundo boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, o jovem foi surpreendido nas proximidades do portão da unidade de ensino e atingido por uma sequência de golpes na cabeça e no rosto. Entre os objetos utilizados na agressão estariam um soco-inglês e uma tábua com pregos.

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O caso aconteceu por volta das 12h20, na avenida José Ribeiro Moreira, no Parque Califórnia, região do Jardim Santa Marina. A vítima, de 17 anos, foi cercada pelo grupo quando deixava a escola acompanhado de uma amiga.