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QUATRO HORAS

Menina de 4 anos é esquecida dentro de ônibus escolar em Cunha

Por Da redação | Cunha
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Portal da cidade de Cunha
Portal da cidade de Cunha

Uma menina de quatro anos foi esquecida dentro de um ônibus escolar da Prefeitura de Cunha, no Vale do Paraíba, na tarde de quarta-feira (28). Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a criança permaneceu no veículo durante todo o período em que deveria estar na creche municipal, por cerca de quatro horas.

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O caso aconteceu após a menina embarcar no transporte escolar por volta das 12h30, na rua Plínio Pereira Coelho, no bairro Várzea Gouveia. De acordo com o relato da mãe à Polícia Civil, a filha não desembarcou do ônibus para entrar na unidade de ensino.

A criança só foi encontrada horas depois, quando funcionários foram buscar o veículo na garagem da Prefeitura para realizar o transporte dos alunos na saída das aulas. Ela havia permanecido dentro do ônibus durante todo o período escolar.

O episódio foi comunicado à mãe pela coordenadora da Creche Municipal Argeu Pinto da Fonseca, onde a menina estuda. O registro policial foi feito na quinta-feira (29), na Delegacia de Polícia de Cunha.

Relato da criança

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a mãe conversou com a filha para tentar entender o que havia acontecido. A menina não conseguiu explicar a situação em detalhes, mas contou que o motorista a teria levado para longe e que permaneceu quietinha, esperando.

O documento policial identificou o homem que exercia a função de monitor do transporte escolar naquele dia e também o motorista do coletivo. A mãe afirmou, porém, que não sabia informar quem era responsável pela conferência dos passageiros.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como crime consumado de maus-tratos. O boletim foi elaborado com autoria desconhecida e encaminhado para apreciação do delegado titular.

O que diz a Prefeitura de Cunha

Em nota, a Prefeitura de Cunha manifestou preocupação com o episódio e afirmou que vai apurar as circunstâncias do ocorrido, ouvindo os envolvidos e preservando a identidade da criança.

A administração municipal declarou que a segurança e a proteção dos estudantes são prioridades e informou que pretende adotar as medidas cabíveis, inclusive em relação à eventual responsabilização dos envolvidos.

A Prefeitura também afirmou que poderá aperfeiçoar os procedimentos do transporte escolar para evitar que situações semelhantes voltem a acontecer.

A administração disse ainda que permanece à disposição da família e da comunidade para prestar esclarecimentos.

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