Uma menina de quatro anos foi esquecida dentro de um ônibus escolar da Prefeitura de Cunha, no Vale do Paraíba, na tarde de quarta-feira (28). Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a criança permaneceu no veículo durante todo o período em que deveria estar na creche municipal, por cerca de quatro horas.

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O caso aconteceu após a menina embarcar no transporte escolar por volta das 12h30, na rua Plínio Pereira Coelho, no bairro Várzea Gouveia. De acordo com o relato da mãe à Polícia Civil, a filha não desembarcou do ônibus para entrar na unidade de ensino.