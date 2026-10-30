Uma menina de quatro anos foi esquecida dentro de um ônibus escolar da Prefeitura de Cunha, no Vale do Paraíba, na tarde de quarta-feira (28). Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a criança permaneceu no veículo durante todo o período em que deveria estar na creche municipal, por cerca de quatro horas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu após a menina embarcar no transporte escolar por volta das 12h30, na rua Plínio Pereira Coelho, no bairro Várzea Gouveia. De acordo com o relato da mãe à Polícia Civil, a filha não desembarcou do ônibus para entrar na unidade de ensino.
A criança só foi encontrada horas depois, quando funcionários foram buscar o veículo na garagem da Prefeitura para realizar o transporte dos alunos na saída das aulas. Ela havia permanecido dentro do ônibus durante todo o período escolar.
O episódio foi comunicado à mãe pela coordenadora da Creche Municipal Argeu Pinto da Fonseca, onde a menina estuda. O registro policial foi feito na quinta-feira (29), na Delegacia de Polícia de Cunha.
Relato da criança
Ainda conforme o boletim de ocorrência, a mãe conversou com a filha para tentar entender o que havia acontecido. A menina não conseguiu explicar a situação em detalhes, mas contou que o motorista a teria levado para longe e que permaneceu quietinha, esperando.
O documento policial identificou o homem que exercia a função de monitor do transporte escolar naquele dia e também o motorista do coletivo. A mãe afirmou, porém, que não sabia informar quem era responsável pela conferência dos passageiros.
A Polícia Civil registrou a ocorrência como crime consumado de maus-tratos. O boletim foi elaborado com autoria desconhecida e encaminhado para apreciação do delegado titular.
O que diz a Prefeitura de Cunha
Em nota, a Prefeitura de Cunha manifestou preocupação com o episódio e afirmou que vai apurar as circunstâncias do ocorrido, ouvindo os envolvidos e preservando a identidade da criança.
A administração municipal declarou que a segurança e a proteção dos estudantes são prioridades e informou que pretende adotar as medidas cabíveis, inclusive em relação à eventual responsabilização dos envolvidos.
A Prefeitura também afirmou que poderá aperfeiçoar os procedimentos do transporte escolar para evitar que situações semelhantes voltem a acontecer.
A administração disse ainda que permanece à disposição da família e da comunidade para prestar esclarecimentos.