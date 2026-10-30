Um motociclista morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, nesta sexta-feira (30).

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A colisão aconteceu na altura do km 174,3, na pista sentido São Paulo. Segundo as informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão lateral entre os dois veículos. O motociclista bateu na traseira do caminhão.