Um motociclista morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, nesta sexta-feira (30).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A colisão aconteceu na altura do km 174,3, na pista sentido São Paulo. Segundo as informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão lateral entre os dois veículos. O motociclista bateu na traseira do caminhão.
O condutor da motocicleta não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o acidente, o caminhão deixou a área da ocorrência.
Equipes da PRF foram acionadas e atenderam a ocorrência. Por conta do acidente, as duas faixas da pista sentido São Paulo foram interditadas.
O tráfego passou a fluir lentamente pelo acostamento, provocando lentidão no trecho. Ainda não havia informações sobre a identificação da vítima nem sobre a localização do caminhão envolvido no acidente.