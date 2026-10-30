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ACIDENTE FATAL

Motociclista morre após colisão com caminhão na Dutra, em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Trecho da Dutra próximo ao acidente fatal em Jacareí
Trecho da Dutra próximo ao acidente fatal em Jacareí

Um motociclista morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, nesta sexta-feira (30).

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A colisão aconteceu na altura do km 174,3, na pista sentido São Paulo. Segundo as informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão lateral entre os dois veículos. O motociclista bateu na traseira do caminhão.

O condutor da motocicleta não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o acidente, o caminhão deixou a área da ocorrência.

Equipes da PRF foram acionadas e atenderam a ocorrência. Por conta do acidente, as duas faixas da pista sentido São Paulo foram interditadas.

O tráfego passou a fluir lentamente pelo acostamento, provocando lentidão no trecho. Ainda não havia informações sobre a identificação da vítima nem sobre a localização do caminhão envolvido no acidente.

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