Um homem de 63 anos foi morto durante um roubo em sua residência, na região da antiga rodovia Dom Pedro 1º, em Jacareí. O crime ocorreu na madrugada de quinta-feira (29), e o corpo foi encontrado pelo filho da vítima, que iniciou as buscas após perceber que o pai não havia comparecido a uma sessão de hemodiálise.

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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Emmanoel Antonio Passos. O documento registra o caso como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil de Jacareí.