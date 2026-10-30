Um homem de 63 anos foi morto durante um roubo em sua residência, na região da antiga rodovia Dom Pedro 1º, em Jacareí. O crime ocorreu na madrugada de quinta-feira (29), e o corpo foi encontrado pelo filho da vítima, que iniciou as buscas após perceber que o pai não havia comparecido a uma sessão de hemodiálise.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Emmanoel Antonio Passos. O documento registra o caso como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil de Jacareí.
Emmanoel tinha problemas de saúde, era diabético, fazia tratamento regular de hemodiálise e apresentava dificuldades significativas de locomoção, utilizando muletas.
A preocupação da família começou quando a vítima não apareceu para o tratamento médico e também não buscou o filho menor, como costumava fazer. Depois de tentar contato telefônico sem sucesso, o filho foi até o Hospital São Francisco, onde recebeu a informação de que o pai não havia comparecido naquele dia.
Corpo foi encontrado pelo filho
O filho percorreu o trajeto habitualmente realizado pelo pai e encontrou o carro dele estacionado no acostamento da antiga rodovia Dom Pedro 1º, a cerca de 500 a 800 metros da residência.
A situação chamou a atenção porque Emmanoel tinha limitações físicas que dificultavam sua locomoção. Ao chegar ao imóvel, o filho percebeu que o portão estava trancado com um cadeado pelo lado de fora.
Inicialmente, ele procurou pelo pai nas proximidades da casa e em áreas de mata, com auxílio de outras pessoas e equipes de emergência. Também buscou informações em hospitais da cidade, mas não conseguiu encontrá-lo.
Posteriormente, retornou à residência acompanhado da irmã. Para entrar no terreno, os familiares utilizaram uma caminhonete para transpor o muro.
Já no imóvel, encontraram a porta de entrada apenas encostada e com sinais de arrombamento no batente de madeira. Dentro da casa, o homem estava caído no chão, com uma poça de sangue coagulado na região da cabeça.
A Polícia Militar foi acionada e solicitou atendimento médico. A equipe de suporte avançado compareceu ao endereço e confirmou a morte.
Celular estava escondido
Durante as primeiras verificações, os familiares encontraram o celular da vítima escondido debaixo de um cobertor sobre a cama. Depois de carregar o aparelho, perceberam que o chip havia sido retirado.
Outro detalhe que chamou a atenção foi a organização da residência. Segundo o relato registrado no boletim de ocorrência, o imóvel estava arrumado de maneira incomum em comparação com os hábitos da vítima, que costumava manter a casa desorganizada.
O registro policial também aponta o desaparecimento de diversas peças de veículos de desmanche, relacionadas à atividade profissional de Emmanoel, que trabalhava com ferro-velho e desmontagem de automóveis.
Polícia investiga latrocínio
A ocorrência foi inicialmente registrada como morte suspeita, mas a classificação foi alterada para latrocínio na terceira edição do boletim, emitida na noite de quinta-feira.
Segundo a Polícia Civil, a mudança ocorreu após depoimentos colhidos durante a investigação e a análise do laudo necroscópico, que permitiram concluir preliminarmente que o caso se tratava de roubo seguido de morte.
Um investigado foi incluído no boletim de ocorrência, mas o documento não informa eventual prisão ou participação comprovada dele no crime.
A perícia técnico-científica foi requisitada, e a Polícia Civil instaurou inquérito policial para esclarecer as circunstâncias do assassinato e identificar os responsáveis.
O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Jacareí.