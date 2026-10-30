A Embraer, fabricante de aeronaves com sede em São José dos Campos, anunciou nesta sexta-feira (30) que fará um desdobramento dos recibos de ações negociados na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). A operação vai alterar a proporção entre os papéis negociados no mercado norte-americano e as ações ordinárias da companhia.
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Atualmente, cada ADS (American Depositary Share), recibo que representa ações de empresas estrangeiras negociadas nos Estados Unidos, corresponde a quatro ações ordinárias da Embraer. Com a mudança, cada ADS passará a representar apenas uma ação.
Na prática, os investidores que possuírem os recibos na data de referência, em 9 de novembro, receberão três ADSs adicionais para cada papel mantido em carteira. A distribuição será realizada após o encerramento do pregão de 13 de novembro.
A expectativa da companhia é que os recibos já ajustados à nova proporção comecem a ser negociados em 16 de novembro, na abertura do mercado norte-americano.
Sem emissão de novas ações
Segundo a Embraer, a operação não afetará as ações ordinárias negociadas no mercado brasileiro. A companhia também informou que não haverá emissão de novas ações em decorrência da alteração.
A fabricante destacou ainda que a mudança não representa alteração no valor econômico da participação dos investidores que possuem ADSs. Ou seja, o desdobramento modifica a quantidade de recibos e sua correspondência com as ações ordinárias, mas não altera o valor da participação acionária.
Os papéis da Embraer continuarão sendo negociados na Bolsa de Nova York sob o código EMBJ. A implementação da operação ficará a cargo do JPMorgan Chase Bank, instituição responsável pelo programa de ADSs da fabricante brasileira.