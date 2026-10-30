A Embraer, fabricante de aeronaves com sede em São José dos Campos, anunciou nesta sexta-feira (30) que fará um desdobramento dos recibos de ações negociados na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). A operação vai alterar a proporção entre os papéis negociados no mercado norte-americano e as ações ordinárias da companhia.

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Atualmente, cada ADS (American Depositary Share), recibo que representa ações de empresas estrangeiras negociadas nos Estados Unidos, corresponde a quatro ações ordinárias da Embraer. Com a mudança, cada ADS passará a representar apenas uma ação.