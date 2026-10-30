Em recado aos moradores da região, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que o governo federal pretende ampliar os investimentos no Vale do Paraíba, com obras na rodovia Presidente Dutra, incentivo à indústria e ações nas áreas de saúde e educação.
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Em mensagem enviada ao jornal OVALE, ele também destacou o crescimento de quase 30% da votação de Lula nos 12 maiores municípios da região entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2026.
Alckmin agradeceu os votos recebidos e afirmou que o governo pretende trabalhar para toda a população brasileira.
“Passada a eleição, vamos governar para todas e todos os brasileiros com responsabilidade e atenção às necessidades do Brasil, de São Paulo e do nosso Vale, Serra e Litoral”, declarou.
‘Eleição histórica’
Ao comentar o resultado eleitoral, o vice-presidente classificou a eleição como histórica e destacou a participação de diferentes gerações.
“Foi uma eleição histórica marcada pela mobilização espontânea dos jovens, dos idosos e das famílias. A eleição dos netos que votaram com os seus avós”, afirmou.
Na avaliação de Alckmin, o resultado representou uma escolha pela democracia, pela justiça social e pela ampliação das oportunidades de desenvolvimento. Ele também ressaltou o desempenho eleitoral da chapa na região.
“Recebemos um importante voto de confiança do nosso Vale. Nos 12 maiores municípios da região, nossa votação cresceu perto de 30% entre o primeiro e o segundo turno, acima da média estadual”, disse.
Ciclovia e novas faixas na Dutra
Entre os investimentos destacados por Alckmin estão projetos de mobilidade na rodovia Presidente Dutra. Segundo ele, o governo pretende viabilizar 134 quilômetros de calçadas e ciclovias entre Guararema e Aparecida, integrando o trajeto ao Caminho da Fé.
O vice-presidente também anunciou a previsão de implantação de duas faixas adicionais na Dutra, no trecho entre São José dos Campos e Aparecida.
“Vamos ter mais duas faixas adicionais na Dutra entre São José dos Campos e Aparecida, melhorando a mobilidade, evitando congestionamentos e melhorando o acesso aos romeiros”, afirmou.
Saúde e educação
Na saúde, Alckmin citou medidas adotadas pelo governo federal para apoiar as Santas Casas e os hospitais filantrópicos, incluindo repasses de recursos e refinanciamento de dívidas. Também destacou a correção anual da tabela do SUS, a retomada do Farmácia Popular e a criação do programa Agora Tem Especialistas.
Outro ponto mencionado foi a ampliação do programa Mais Médicos, que, segundo o vice-presidente, praticamente dobrou de tamanho durante o atual governo.
Na educação, Alckmin destacou investimentos na construção de creches, na ampliação do ensino em tempo integral e no programa Pé-de-Meia, que, segundo ele, alcançou 60 mil jovens na região.
Também citou a inauguração de novas salas de aula e laboratórios em campi do Instituto Federal em São José dos Campos e Jacareí, além da ampliação da oferta de cursos em Caraguatatuba e Campos do Jordão.
Indústria na RMVale
O desenvolvimento industrial do Vale do Paraíba também foi apontado por Alckmin como uma das prioridades do governo federal. Ele mencionou iniciativas de incentivo à inovação, oferta de crédito e atração de investimentos.
Entre os exemplos apresentados estão a reabertura de uma fábrica da Vibra em Jacareí, a abertura de uma nova unidade da Embraer em Taubaté e o anúncio de uma fábrica da Hitachi Energy em Pindamonhangaba.
O vice-presidente também destacou o programa Mover e a iniciativa Carro Sustentável, voltados ao estímulo da indústria automotiva.
Para o próximo mandato, Alckmin afirmou que a intenção é ampliar o apoio à indústria e aos pequenos negócios, incluindo medidas para facilitar o crescimento dos microempreendedores individuais (MEIs).
“Vamos fortalecer ainda mais a indústria, as micro e pequenas empresas, os MEIs, com boas iniciativas, como o aumento do teto de faturamento do MEI, que vai até R$ 140 mil”, declarou.
Ao encerrar a mensagem, Alckmin reafirmou o compromisso do governo federal com a região. “O Vale do Paraíba pode contar conosco para o desenvolvimento da região e o bem-estar de nossa população”, concluiu.