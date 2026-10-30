Em recado aos moradores da região, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que o governo federal pretende ampliar os investimentos no Vale do Paraíba, com obras na rodovia Presidente Dutra, incentivo à indústria e ações nas áreas de saúde e educação.

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Em mensagem enviada ao jornal OVALE, ele também destacou o crescimento de quase 30% da votação de Lula nos 12 maiores municípios da região entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2026.