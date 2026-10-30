Gafe histórica.
A Prefeitura de Ubatuba provocou constrangimento durante a recepção de uma comitiva de autoridades alemãs ao executar uma música associada ao nazismo em uma cerimônia oficial de intercâmbio. O episódio ocorreu durante a visita de representantes das cidades de Homberg (Efze) e Wolfhagen ao município, entre os dias 24 e 30 de outubro.
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A situação veio a público após o presidente da Câmara de Ubatuba, vereador Gady Gonzalez (MDB), relatar o caso durante a sessão legislativa de terça-feira (27). Segundo ele, a música foi reproduzida como parte de uma homenagem aos visitantes e causou desconforto entre os integrantes da delegação.
O episódio aconteceu durante uma cerimônia que marcou uma nova etapa da parceria entre Ubatuba e os municípios alemães, com assinatura de documentos e troca de presentes simbólicos. A cooperação prevê intercâmbios educacionais e culturais entre estudantes dos dois países.
Em seu pronunciamento, Gady criticou a escolha da música e levantou a possibilidade de que a administração municipal tenha utilizado um conteúdo encontrado na internet sem verificar sua origem e o significado da letra.
"Eles fizeram uma homenagem para os alemães colocando um hino pró-nazismo. Se isso tivesse acontecido na Alemanha, estava todo mundo preso", afirmou o vereador.
O parlamentar também disse que integrantes da comitiva demonstraram preocupação com a possibilidade de o mesmo erro se repetir em outro compromisso oficial, desta vez na Câmara Municipal.
"Os próprios me pediram para que a gente tomasse cuidado para que não acontecesse isso na Câmara. Obviamente que a gente ia estudar qual é o hino da Alemanha. A gente não ia cometer uma gafe dessas de colocar um hino pró-nazismo para alemães", declarou.
Gady afirmou ainda que os visitantes ficaram desconcertados com a situação e procuraram a Câmara para alertar sobre o ocorrido.
Prefeitura admite equívoco
A Prefeitura de Ubatuba reconheceu que houve um erro na execução da música. Em nota, a administração municipal classificou o episódio como um "equívoco pontual" e afirmou que a situação foi identificada e solucionada imediatamente junto aos representantes alemães.
"A administração municipal informa que os esclarecimentos necessários foram prestados diretamente à delegação e que a questão foi integralmente resolvida no momento da ocorrência, não havendo qualquer pendência relacionada ao episódio", informou a Prefeitura.
Intercâmbio com cidades da Alemanha
A visita da comitiva alemã faz parte do fortalecimento das relações institucionais entre Ubatuba e as cidades de Homberg (Efze) e Wolfhagen. A delegação conta com a participação do prefeito de Homberg, Dr. Nico Ritz, do diretor de Departamento e Finanças, Sascha Zahmel, da primeira vice-prefeita de Wolfhagen, Denise Schwarz, e do chefe de Gabinete, Kai Liebig.
Durante a cerimônia, foi oficializada uma nova etapa da parceria, por meio da assinatura de um termo de cooperação voltado ao intercâmbio educacional entre estudantes brasileiros e alemães.
O acordo prevê iniciativas conjuntas entre instituições de ensino, incluindo intercâmbios estudantis, troca de experiências pedagógicas, aprendizado de idiomas e projetos relacionados à sustentabilidade, à cultura e à preservação ambiental.