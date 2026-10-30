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A Prefeitura de Ubatuba provocou constrangimento durante a recepção de uma comitiva de autoridades alemãs ao executar uma música associada ao nazismo em uma cerimônia oficial de intercâmbio. O episódio ocorreu durante a visita de representantes das cidades de Homberg (Efze) e Wolfhagen ao município, entre os dias 24 e 30 de outubro.

A situação veio a público após o presidente da Câmara de Ubatuba, vereador Gady Gonzalez (MDB), relatar o caso durante a sessão legislativa de terça-feira (27). Segundo ele, a música foi reproduzida como parte de uma homenagem aos visitantes e causou desconforto entre os integrantes da delegação.

O episódio aconteceu durante uma cerimônia que marcou uma nova etapa da parceria entre Ubatuba e os municípios alemães, com assinatura de documentos e troca de presentes simbólicos. A cooperação prevê intercâmbios educacionais e culturais entre estudantes dos dois países.

Em seu pronunciamento, Gady criticou a escolha da música e levantou a possibilidade de que a administração municipal tenha utilizado um conteúdo encontrado na internet sem verificar sua origem e o significado da letra.