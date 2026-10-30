O feriado prolongado de Finados, celebrado na próxima segunda-feira (2), deve ser marcado por uma mudança nas condições do tempo no Vale do Paraíba e no Litoral Norte.
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Após um fim de semana com predomínio de sol e baixa probabilidade de chuva, a previsão aponta aumento da instabilidade, com possibilidade de pancadas fortes em pontos isolados.
A Defesa Civil do Estado de São Paulo orienta a população a acompanhar os alertas meteorológicos e adotar medidas preventivas, principalmente quem pretende viajar ou participar de atividades ao ar livre durante o feriado.
Nesta sexta-feira (30), a previsão é de sol entre nuvens, temperaturas amenas pela manhã e elevação gradual ao longo da tarde. A possibilidade de chuva é baixa na maior parte do estado, embora não estejam descartadas precipitações fracas e isoladas.
No sábado (31), a nebulosidade deve aumentar, com períodos de céu encoberto e temperaturas relativamente amenas. Há possibilidade de chuva fraca e passageira em pontos isolados, principalmente durante a tarde.
Já no domingo (1º), as temperaturas devem subir, proporcionando uma tarde mais quente. O sol aparece entre períodos de maior nebulosidade, e a probabilidade de chuva continua baixa.
Instabilidade
A mudança mais significativa está prevista para segunda-feira (2), quando o aumento da umidade e da instabilidade atmosférica poderá provocar pancadas de chuva ao longo do dia, principalmente entre a madrugada e a tarde.
A previsão indica precipitações de intensidade fraca a moderada, mas não estão descartados episódios localmente fortes. Durante as pancadas, também poderão ocorrer rajadas de vento e descargas elétricas isoladas.
A maior presença de nuvens deve manter as temperaturas mais amenas durante o feriado.
Defesa orienta quem vai viajar
Com o aumento da circulação de veículos nas estradas durante o feriado prolongado, a Defesa Civil recomenda que os motoristas consultem a previsão do tempo antes de iniciar a viagem.
Em caso de chuva intensa ou baixa visibilidade, a orientação é reduzir a velocidade, manter distância segura dos demais veículos e, se necessário, procurar um local seguro para parar.
Quem pretende aproveitar atividades ao ar livre deve ficar atento às mudanças nas condições meteorológicas. Ao ouvir trovões, é importante procurar abrigo em uma edificação segura e evitar áreas abertas, árvores, postes e estruturas que possam cair.
Em rios, cachoeiras e represas, a recomendação é sair imediatamente da água ao perceber sinais de chuva ou ouvir trovões. Também é importante evitar locais sujeitos a enxurradas e manter distância das margens quando houver elevação do nível da água.
Outra orientação é nunca tentar atravessar ruas alagadas ou trechos com correnteza, seja a pé ou de carro.
Como receber alertas de chuva
A população pode receber gratuitamente alertas da Defesa Civil por SMS. Para isso, basta enviar o CEP da localidade para o número 40199.
Em situações de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
A recomendação é acompanhar as atualizações meteorológicas e os comunicados oficiais durante todo o feriado, especialmente diante da possibilidade de chuva forte na segunda.