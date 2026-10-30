O feriado prolongado de Finados, celebrado na próxima segunda-feira (2), deve ser marcado por uma mudança nas condições do tempo no Vale do Paraíba e no Litoral Norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Após um fim de semana com predomínio de sol e baixa probabilidade de chuva, a previsão aponta aumento da instabilidade, com possibilidade de pancadas fortes em pontos isolados.