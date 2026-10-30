Um homem foi preso por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva no bairro Rocinha, em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (29).

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Policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados e, no local, ouviram relatos da vítima sobre ameaças e agressões físicas praticadas por seu ex-companheiro, contra o qual possuía medida protetiva de urgência vigente.