30 de outubro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após ameaçar ex e menina de 8 anos em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva no bairro Rocinha, em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (29).

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Policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados e, no local, ouviram relatos da vítima sobre ameaças e agressões físicas praticadas por seu ex-companheiro, contra o qual possuía medida protetiva de urgência vigente.

Ela informou que o suspeito havia entrado na residência sem autorização e feito ameaças de morte contra ela e sua filha, de oito anos.

O agressor foi localizado dentro do imóvel e conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso.

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