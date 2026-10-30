30 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ATO INFRACIONAL

Adolescente foge da PM em moto adulterada e é apreendido em Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Motocicleta apreendida em Guaratinguetá
Motocicleta apreendida em Guaratinguetá

Um adolescente foi apreendido após 20 minutos de fuga da polícia por bairros de Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (29).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas) avistaram o jovem conduzindo, de forma perigosa, uma motocicleta com placa adulterada pela avenida Juscelino Kubitschek.

Ele desobedeceu à ordem de parada e deu início à fuga até que, no bairro Jardim Esperança, perdeu o controle do veículo e caiu, sendo abordado e apreendido.

A motocicleta foi recuperada.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários