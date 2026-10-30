Um adolescente foi apreendido após 20 minutos de fuga da polícia por bairros de Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (29).

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Policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas) avistaram o jovem conduzindo, de forma perigosa, uma motocicleta com placa adulterada pela avenida Juscelino Kubitschek.