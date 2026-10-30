O Vale do Paraíba concentra os maiores volumes de chuva registrados no estado de São Paulo nas últimas 12 horas, segundo levantamento da Defesa Civil Estadual divulgado nesta sexta-feira (30).

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Lavrinhas lidera o ranking paulista, com 52 milímetros acumulados até as 6h30. Queluz e Cruzeiro aparecem na sequência, ambas com 46 milímetros.