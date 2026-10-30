O Vale do Paraíba concentra os maiores volumes de chuva registrados no estado de São Paulo nas últimas 12 horas, segundo levantamento da Defesa Civil Estadual divulgado nesta sexta-feira (30).
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Lavrinhas lidera o ranking paulista, com 52 milímetros acumulados até as 6h30. Queluz e Cruzeiro aparecem na sequência, ambas com 46 milímetros.
Os dados mostram que a chuva atingiu diversas cidades da região, com volumes expressivos também em Campos do Jordão (38 mm), São José do Barreiro (36 mm), Aparecida (36 mm) e Lorena (32 mm).
Taubaté, Cunha e Canas registraram 30 milímetros cada. Já Cachoeira Paulista e Tremembé tiveram acumulados de 28 milímetros. Em Bananal e Santo Antônio do Pinhal, foram contabilizados 26 milímetros.
A lista da Defesa Civil também inclui Pindamonhangaba (25 mm), São Luís do Paraitinga (23 mm), Caraguatatuba (23 mm), São Bento do Sapucaí (21 mm), Lagoinha (21 mm) e Ubatuba (20 mm).
Em São José dos Campos, o volume chegou a 18 milímetros, mesmo índice registrado em Santa Branca. Paraibuna contabilizou 14 milímetros, enquanto Natividade da Serra teve 13 milímetros.
No Litoral Norte, Ilhabela e São Sebastião registraram 12 milímetros cada. Monteiro Lobato teve 10 milímetros e Caçapava, 9 milímetros.
Chuva continua nesta sexta
A previsão da Defesa Civil Estadual indica que as instabilidades devem persistir ao longo desta sexta-feira em grande parte do território paulista.
A combinação de um cavado meteorológico com a entrada de ventos úmidos provenientes do oceano favorece a formação de nuvens e a ocorrência de pancadas de chuva durante o dia.
As precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, exigindo atenção da população, principalmente em áreas suscetíveis a alagamentos, enxurradas e deslizamentos.
Nas regiões da faixa leste do estado, onde estão o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, as temperaturas máximas devem variar entre 21°C e 26°C. Nas demais áreas paulistas, os termômetros podem chegar a 30°C.