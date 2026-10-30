Um acidente envolvendo três caminhões deixou uma pessoa morta e outra ferida na madrugada desta sexta-feira (30), na rodovia Presidente Dutra, em Lorena, no Vale do Paraíba.
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A colisão ocorreu por volta das 2h24, na altura do km 52, na pista sentido Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência.
Segundo a corporação, duas vítimas ficaram presas nas ferragens dos veículos. Uma delas foi socorrida pela equipe da concessionária responsável pela rodovia. A outra não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada ainda no local pela médica da concessionária.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias do acidente nem sobre a identidade das vítimas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima fatal era um homem de aproximadamente 50 anos de idade.