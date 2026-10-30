Um homem foi preso por violência doméstica no bairro Vila Olímpia, em Taubaté. A ocorrência foi registrada na manhã de quarta-feira (28) com o acionamento de policiais militares do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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No local, a vítima relatou ter sido agredida e indicou que o suspeito ainda estava na residência.